Румменигге: "Трансфер Артуро Видаля в другой клуб категорически исключен"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился информацией о будущем хавбека Артуро Видаля.

"Трансфер Артуро Видаля в другой клуб категорически исключен. Он имеет огромное значение для "Баварии". До этого момента я ничего не знал об интересе "Интера" к нему. Я лишь читал то, о чем пишут СМИ. Но в любом случае "Интер" может даже не пытаться делать предложения по нему - это изначально не имеет смысла. Решение оставить Видаля в команде было принято еще очень давно" - приводит слова Румменигге Tuttomercatoweb.

В прошлом сезоне Видаль провел 41 поединок, отметился 9 голами и 4 ассистами.

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