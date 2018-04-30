Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался по будущему форварда своей команды Роберта Левандовски.

"Голевая засуха Левандовски? Мне и клубу смешно от таких вопросов . Левандовски смог забить 39 мячей в текущем сезоне. Мы рады, что он играет за нас и что в следующем сезоне он продолжит выступления за наш клуб ", - цитирует Румменигге AS.

Напомним, против "Реала" не сыграет пять ключевых игроков "Баварии". | soccernews.ru