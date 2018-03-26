Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии" - даю 100%"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с будущим ведущего форварда его команды Робертом Левандовски.

"Думаю, в следующем сезоне Роберт будет играть в "Баварии" - даю 100%. Что должно мотивировать нас изменить свое решение? Я люблю вспоминать 2008-й год, когда мы отклонили невероятное предложение "Челси" по Франку Рибери", - цитирует Румменигге Kicker.

Напомним, "Бавария" определила основного кандидата на замену Хайнкесу. | soccernews.ru