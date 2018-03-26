Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии" - даю 100%"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскикарл-хайнц румменигге

Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии" - даю 100%"Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с будущим ведущего форварда его команды Робертом Левандовски.

"Думаю, в следующем сезоне Роберт будет играть в "Баварии" - даю 100%. Что должно мотивировать нас изменить свое решение? Я люблю вспоминать 2008-й год, когда мы отклонили невероятное предложение "Челси" по Франку Рибери", - цитирует Румменигге Kicker.

Напомним, "Бавария" определила основного кандидата на замену Хайнкесу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов