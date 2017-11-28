Румменигге: "В следующем сезоне у "Баварии" будет другой тренер"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Юпп Хайнкес не останется на посту главного тренера клуба в следующем сезоне.

"В следующем сезоне у "Баварии" будет другой тренер", - приводит слова Румменигге kicker.de.

Напомним, что 72-летний Хайнкес возглавил "Баварию" в начале октября, сменив Карло Анчелотти. Под его руководством мюнхенцы одержали восемь побед в девяти матчах.

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