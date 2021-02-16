Румменигге восхитился торсом Роналду: "Такое тело видел лишь несколько раз"

Глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал физическую форму нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Когда "Ювентус" купил Роналду у "Реала", мне стало интересно, что из этого выйдет. Все сложилось очень хорошо.

Когда я был по делам в Турине несколько месяцев назад, президент "Юве" Аньелли показал мне новый спортивный центр клуба. Там я встретил в раздевалке Роналду без футболки. Такое тело я видел лишь несколько раз.