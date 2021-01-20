Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране

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Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной странеКарл-Хайнц Румменигге, председатель правления "Баварии", поделился информацией о том, что все матчи Евро-2020 могут пройти на территории одной страны. Это связано с пандемией коронавируса.

"Я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин достаточно серьезно наблюдает за развитием ситуации с COVID-19. Рассматривается вариант провести Чемпионат Европы только в одной стране. Это поможет упростить соблюдение всех необходимых мер безопасности", – цитирует немецкого специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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