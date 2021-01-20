Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране
Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления "Баварии", поделился информацией о том, что все матчи Евро-2020 могут пройти на территории одной страны. Это связано с пандемией коронавируса.
"Я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин достаточно серьезно наблюдает за развитием ситуации с COVID-19. Рассматривается вариант провести Чемпионат Европы только в одной стране. Это поможет упростить соблюдение всех необходимых мер безопасности", – цитирует немецкого специалиста La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Читать также: Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА выбрал команду года
-
"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста
-
Роджерс подает очередную претензию на ТОП-4, Лємпард движется к увольнению: разбираем матч между "Лестером" и "Челси"
-
"Роме" грозит техническое поражение в матче со "Специей". Римский клуб уже вылетел из Кубка Италии
-
Генич высказался о возможной реформе РПЛ
Лента новостей
-
Рио Фердинанд хочет войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"
-
Румменигге: возможен вариант проведения Евро-2020 в одной стране
-
Первый тренер Кокорина: "Саша смог заиграть сразу в каждом смоем клубе. Кроме "Спартака"
-
1
Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунове
-
Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола
-
"Арсенал" расстался с Сократисом
-
У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А
-
"Интеру" предложили взять в аренду Ориги
-
В РПЛ убрали из списка арбитров семь судей
-
2
Гвардиола - о Месси: "Лучший игрок, которого я когда-либо видел"
-
Переход Озила в "Фенербахче" отложен из-за карантина
-
УЕФА выбрал команду года
-
Пирло о Суперкубке: "Это не битва Пирло и Гаттузо. Это "Ювентус" – "Наполи""
-
Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу
-
Капелло прокомментировал вероятный трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
"Интер" предложит "Арсеналу" обмен Эриксена на Торрейру
-
ПСЖ планирует выкупить Алессандро Флоренци у "Ромы"
-
"Спартак" подтвердил переговоры с "Фиорентиной" по Кокорину
-
Ловрен рассказал, какое место "Зенит" занял бы в АПЛ
-
Семак привился от коронавируса
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1