Румменигге: "Впереди у "Баварии" самые жаркие недели"

Теги реал мадридбавария мюнхен

Румменигге: "Впереди у "Баварии" самые жаркие недели"Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала" главным событием в сезоне. 

"Сейчас начнутся самые классные матчи. Я в предвкушении. Впереди нас ждут самые жаркие недели", - сказал он.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля. Ответная игра пройдет через неделю в Мадриде.

Читайте: Салах стал лучшим бомбардиром среди всех игроком топ-5 европейских лиг  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов