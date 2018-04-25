Румменигге: "Впереди у "Баварии" самые жаркие недели"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала" главным событием в сезоне.

"Сейчас начнутся самые классные матчи. Я в предвкушении. Впереди нас ждут самые жаркие недели", - сказал он.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля. Ответная игра пройдет через неделю в Мадриде.

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