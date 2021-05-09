Румменигге высказался о Флике

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Румменигге высказался о ФликеФото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал свое мнение о тренере Хансе Флике.

"Он был бы идеальным тренером для национальной сборной Германии. Не забывайте, что он выиграл 7 титулов за 17 месяцев, и он востребован не только в Германии. Могу представить, что он интересен многим европейским клубам.

Это было бы позитивной новостью для сборной Германии, если бы они смогли получить Флика. Я не знаю, чего они ждут" - приводит слова Румменигге Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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