Румменигге высказался о перспективах Суперлиги Европы

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Румменигге высказался о перспективах Суперлиги Европы

Фото твиттер BAYERN DAILY / Автор неизвестен

Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о попытке создания европейской Суперлиги.

"Только три клуба поддерживают жизнь Суперлиги, как минимум с юридической точки зрения. Но в спорте сложно представить турнир из трёх команд. Не знаю, зачем они продолжают цепляться за это. Но я уверен, что Суперлига, учитывая, как она была организована, мертва", - приводит слова Румменигге AS.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.

Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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