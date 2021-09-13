Румменигге высказался о перспективах Суперлиги Европы
Фото твиттер BAYERN DAILY / Автор неизвестен
Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о попытке создания европейской Суперлиги.
"Только три клуба поддерживают жизнь Суперлиги, как минимум с юридической точки зрения. Но в спорте сложно представить турнир из трёх команд. Не знаю, зачем они продолжают цепляться за это. Но я уверен, что Суперлига, учитывая, как она была организована, мертва", - приводит слова Румменигге AS.
Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.
Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20