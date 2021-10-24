Румменигге высказался о позиции "Баварии" в мировом футболе
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Экс-руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о причинах, по которым "звезда юга" доминирует в немецкой Бундеслиге.
"Есть две причины. Например, в 2008 году мы получали очень большие предложения по Франку Рибери из Испании и Англии. На тот момент это был бы самый дорогой трансфер в истории футбола.
Мы долго обсуждали это и пытались понять, можем ли мы отказаться от таких сумм. Но все-таки мы решили не продавать такого важного игрока.
Еще один важный момент – 2012 год. "Боруссия" выиграла чемпионат и забрала у нас Кубок Германии, а мы дома проиграли финал Лиги чемпионов. Это шокировало нас. С того момента мы постепенно становились лучше и в национальных турнирах, и в еврокубках.
Уже несколько лет "Бавария" входит в тройку лучших клубов Европы. Нашим футболом в последнее время можно наслаждаться", – сказал Румменигге в интервью Bild TV.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20