Румменигге высказался о позиции "Баварии" в мировом футболе

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Румменигге высказался о позиции "Баварии" в мировом футболеФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Экс-руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о причинах, по которым "звезда юга" доминирует в немецкой Бундеслиге.

"Есть две причины. Например, в 2008 году мы получали очень большие предложения по Франку Рибери из Испании и Англии. На тот момент это был бы самый дорогой трансфер в истории футбола.

Мы долго обсуждали это и пытались понять, можем ли мы отказаться от таких сумм. Но все-таки мы решили не продавать такого важного игрока.

Еще один важный момент – 2012 год. "Боруссия" выиграла чемпионат и забрала у нас Кубок Германии, а мы дома проиграли финал Лиги чемпионов. Это шокировало нас. С того момента мы постепенно становились лучше и в национальных турнирах, и в еврокубках.

Уже несколько лет "Бавария" входит в тройку лучших клубов Европы. Нашим футболом в последнее время можно наслаждаться", – сказал Румменигге в интервью Bild TV.

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