Румменигге высказался о реформе Лиги Чемпионов: "Скучных матчей станет меньше"

Глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможную реформу Лиги Чемпионов.

"Новая Лига Чемпионов будет гораздо зрелищнее и живее. При текущей схеме на групповом этапе часто случаются скучные поединки. С новыми правилами будет интереснее, будет труднее пробиться в плей-офф.