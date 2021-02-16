Румменигге высказался о реформе Лиги Чемпионов: "Скучных матчей станет меньше"

Теги карл-хайнц румменигге

Румменигге высказался о реформе Лиги Чемпионов: "Скучных матчей станет меньше"Глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможную реформу Лиги Чемпионов.

"Новая Лига Чемпионов будет гораздо зрелищнее и живее. При текущей схеме на групповом этапе часто случаются скучные поединки. С новыми правилами будет интереснее, будет труднее пробиться в плей-офф.

Национальные чемпионаты не пострадают - их значимости ничто не угрожает. Новая Лига Чемпионов – это вишенка на торте, но важность внутренних первенств не изменится: для болельщиков в Италии все так же будет важно, как пройдет миланское дерби или матч с "Ювентусом", – приводит слова Румменигге Corriere della Sera.

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