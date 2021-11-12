Румменигге высказался о шансах Левандовски на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Бывший генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о шансах польского форварда немецкого клуба Роберта Левандовски на "Золотой мяч".
"Надеюсь, Левандовски победит.
К сожалению, Польша не так сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия. Это не идет на пользу Левандовскому, но я надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют", – сказал Румменигге.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|59
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|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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