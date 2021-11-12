Румменигге высказался о шансах Левандовски на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Бывший генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о шансах польского форварда немецкого клуба Роберта Левандовски на "Золотой мяч".

"Надеюсь, Левандовски победит.

К сожалению, Польша не так сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия. Это не идет на пользу Левандовскому, но я надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют", – сказал Румменигге.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.

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