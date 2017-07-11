Румменигге высказался о трансферных планах "Баварии"

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о трансферных планах своего клуба на текущее лето.

"Трансферное окно будет открыто еще шесть недель. Я всегда говорил: до самого последнего дня мы будем рассматривать различные варианты. У нас уже был опыт, когда кто-то травмировался и было необходимо прибегать к действиям", - цитирует Румменигге официальный сайт "Баварии".

Напомним, Хамес перешел в "Баварию". | soccernews.ru