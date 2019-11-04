Румменигге высказался об увольнении Ковача из "Баварии"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге дал комментарии касательно увольнения Нико Ковача с поста главного тренера команды.
"Последние результаты показали, что необходимо действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я открыто и серьёзно поговорили с Ковачем. Все пришли к единому мнению, что Нико больше не должен быть тренером нашей команды", - цитирует Румменигге официальный сайт "ротен".
Напомним, что Бавария" объявила об отставке Ковача в воскресенье вечером. Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника будет Ханс Флик.
Хорват возглавлял мюнхенскую команду с лета 2018 года и успел выиграть три трофея.
Не пропустите: Ковач высказался о своем увольнении из "Баварии". | http://soccernews.ru
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|Фрайбург
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