Румменигге: "Я без понятия, знает ли Гвардиола обо всем, что происходит в "Манчестер Сити"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о ситуации с трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Мне пока не о чем объявлять. Если появится какая-нибудь информация, то вы узнаете. Я без понятия, знает ли Гвардиола обо всем, что происходит в "Манчестер Сити". Нужно подождать", - приводит слова Румменигге The Sun.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не смогла договориться с "Сити" о сумме трансфера Сане.

Действующее соглашение Сане с "горожанами" истекает в 2021 году.

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