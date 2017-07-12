Румменигге: "Ювентус" выполнил все финансовые требования по переходу Дугласа Косты"

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Румменигге: "Ювентус" выполнил все финансовые требования по переходу Дугласа Косты"Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался об уходе из команды вингера Дугласа Коста.

"Это был серьезный и конструктивный переговорный процесс с коллегами из "Ювентуса". Все финансовые требования "Баварии" были выполнены.

Я хотел бы поблагодарить Дугласа за его достижения. После двух успешных лет с четырьмя титулами он хотел получить новый вызов. Мы пошли ему на встречу и пожелали ему и его семье всего наилучшего в будущем в Италии", - цитирует Румменигге Football Italia.

Напомним, Дуглас Коста перебрался в "Ювентус" на правах аренды. | soccernews.ru

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Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

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