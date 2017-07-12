Румменигге: "Ювентус" выполнил все финансовые требования по переходу Дугласа Косты"

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался об уходе из команды вингера Дугласа Коста.

"Это был серьезный и конструктивный переговорный процесс с коллегами из "Ювентуса". Все финансовые требования "Баварии" были выполнены.

Я хотел бы поблагодарить Дугласа за его достижения. После двух успешных лет с четырьмя титулами он хотел получить новый вызов. Мы пошли ему на встречу и пожелали ему и его семье всего наилучшего в будущем в Италии", - цитирует Румменигге Football Italia.

Напомним, Дуглас Коста перебрался в "Ювентус" на правах аренды. | soccernews.ru