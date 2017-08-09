Румменигге: "Задал себе вопрос: что для "Баварии" важнее - Неймар или "Альянц-Арена"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о трансфере вингера каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Во время трансфера Неймара я задал себе вопрос, что было бы более важно: Неймар или "Альянц-Арена". Я должен четко сказать, что я предпочитаю иметь "Альянц-Арену", что является более важным. У нас, как у клуба, должна быть другая философия. В целом трансфер Неймара мог стоить даже больше, чем наш стадион", - цитирует Румменигге Daily Mail.

Напомним, "Барселона" все еще не получила средства за трансфер Неймара. | soccernews.ru