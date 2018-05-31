Румыния – Чили - 3:2 (обзор)

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Румыния – Чили - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Румынии и Чили - 3:2.

Видео: Румыния – Чили - 3:2.

Не пропустите: Дяк принес победу Румынии в товарищеском матче с Чили. | http://soccernews.ru

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