Румыния – Голландия - 0:3 (обзор)

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Румыния – Голландия - 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Румынии и Голландии (0:3).

Видео: Румыния – Голландия - 0:3.

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1 ПСВ 11 30
2 Аякс 11 22
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 11 18
7 Эксельсиор 11 17
8 Утрехт 11 17
9 Хераклес 11 15
10 Херенвен 11 15
11 АДО Ден Хааг 11 14
12 ВВВ Венло 11 13
13 Спарта Роттердам 11 10
14 Твенте 11 9
15 Гронинген 11 9
16 НАК Бреда 11 9
17 Виллем II 11 9
18 Рода ЮК 11 7
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