Румыния обыграла Англию на молодежном чемпионате Европы
Сборная Румынии в молодежном первенстве чемпионата Европы обыграла Англию.
Англия U21 - Румыния U21 - 2:4 (0:0)
Голы: Пушкаш, 76 (с пенальти) - 0:1, Грэй, 79 - 1:1, Хаджи, 85 - 1:2, Абрахам, 87 - 2:2, Коман, 89 - 2:3, Коман, 90+3 - 2:4.
Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер, Томори, Дасилва (Абрахам, 77), Дауэлл, Барнс (Сессеньон, 46. Фоден, 57), Маунт, Мэддисон, Грэй, Калверт-Льюин.
Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Пашкану, Штефан, Хаджи (Неделку, 87), Чикылдэу, Бэлуцэ, Пушкаш, Иван (Коман, 63), Ман (Драгомир, 74).
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
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|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1