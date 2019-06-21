Румыния обыграла Англию на молодежном чемпионате Европы

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Румыния обыграла Англию на молодежном чемпионате Европы

Сборная Румынии в молодежном первенстве чемпионата Европы обыграла Англию

Англия U21 - Румыния U21 - 2:4 (0:0)

Голы: Пушкаш, 76 (с пенальти) - 0:1, Грэй, 79 - 1:1, Хаджи, 85 - 1:2, Абрахам, 87 - 2:2, Коман, 89 - 2:3, Коман, 90+3 - 2:4.

Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер, Томори, Дасилва (Абрахам, 77), Дауэлл, Барнс (Сессеньон, 46. Фоден, 57), Маунт, Мэддисон, Грэй, Калверт-Льюин.

Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Пашкану, Штефан, Хаджи (Неделку, 87), Чикылдэу, Бэлуцэ, Пушкаш, Иван (Коман, 63), Ман (Драгомир, 74).

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