Румыния обыграла Беларусь. Команды забили 8 голов на двоих
Сборная Румынии в товарищеском матче обыграла национальную команду Беларуси со счетом 5:3. В начале второго тайма румыны повели с разницей в пять мячей благодаря дублю Йонуца Неделчару, а также голам Богдана Митри, Рэзвана Марина и Георге Пушкаша. В оставшееся время беларуси сократили разрыв в счете, отличились Юрий Кендыш, Иван Бахар и Владислав Климович.
Румыния – Беларусь - 5:3 (4:0)
Голы: Митря, 11 - 1:0, Марин, 20 (с пенальти) - 2:0, Неделчару, 31 - 3:0, Пушкаш, 44 - 4:0, Неделчару, 55 - 5:0, Кендыш, 63 - 5:1, Бахар, 80 - 5:2, Климович, 90 - 5:3
Румыния: Лазэр, Могош (Крецу, 70), Тошка (Кристя, 46), Неделчару, Ганя, Нистор, Марин (Бикфалви, 70), Ман (Бэлуцэ, 57), Митря, Тэнасе (Максим, 57), Пушкаш (Алибек, 58).
Беларусь: Чичкан, Печенин, Бордачев, Поляков, Наумов (Юзепчук, 46), Эбонг (Стасевич, 62), Хачатурян (Климович, 70), Маевский (Яблонский, 62), Бахар, Кендыш, Лаптев (Скавыш, 62).
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