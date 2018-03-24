Румыния одержала волевую победу над Израилем и другие результаты товарищеских матчей

Завершились ещё три товарищеских матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Израиль - Румыния - 1:2

Голы: Хемед, 60 - 1:0, Станчу, 64 - 1:1, Цукудян, 82 - 1:2.



Того - Кот-д'Ивуар - 2:2

Голы: Пепе, 16 - 0:1, Пепе, 24 - 0:2, Флойд, 42 - 1:2, Флойд, 55 - 2:2.



Косово - Мадагаскар - 1:0

Гол: Жегрова, 47 - 1:0.

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