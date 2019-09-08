Румыния с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2020

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Румыния с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Румынии обыграла команду Мальты со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Джордже Пушкаш.

Благодаря победе румыны вышли на третье место в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков, и догнали шведов. Мальта - на предпоследнем, 5-м месте.

Румыния – Мальта - 1:0 (0:0)
Гол: Пушкаш, 47 - 1:0

Румыния: Тэтэрушану, Штефан, Кирикеш, Рус, Чикылдэу, Кипчу, Хаджи (Грозав, 72), Бордеяну, Марин (Станчу, 59), Пушкаш (Кешерю, 77), Андоне.

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