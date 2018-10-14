Румыния сыграла вничью с Сербией в Лиге наций, Азербайджан разошелся миром с Мальтой

Завершились три матча группового этапа Лиги наций. Румыния разошлась миром с Сербией, Азербайджан сыграл вничью с Мальтой, Фарерские острова и Косово также не выявили победителя.

Румыния – Сербия - 0:0

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Тамаш, Тошка, Бэлуцэ, Максим (Ротарю, 71), Марин, Станчу, Маня, Дрэгуш (Неделчару, 45), Цукудян (Кешерю, 80).

Сербия: Райкович, Миленкович, Родич (Милетич, 77), Рукавина, Велькович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Максимович, Лукич, Тадич, Радонич, Митрович.

Удаление: Тамаш (44).

Фарерские острова – Косово - 1:1 (0:1)

Голы: Рашица, 9 - 0:1, Юнсен, 50 - 1:1

Фарерские острова: Нильсен, Наттестад, Грегерсен, Давидсен, Юнсен, Ханссон, Бальдвинссон, Эдмундссон (Ольсен, 68), Фаэре, Ольсен (Ватнсдаль, 83), Соренсен.

Косово: Уйкани, Даллку, Ррахмани, Алити, Воца (Халими, 54), Бериша, Шаля, Рашица (Мурики, 90), Войвода, Нухиу, Жегрова (Зенели, 74).

Азербайджан – Мальта - 1:1 (0:1)

Голы: Мускат, 37 - 0:1, Абдуллаев, 53 - 1:1

Азербайджан: Агаев, Мамедов (Халилзаде, 46), Пашаев, Медведев, Гусейнов, Ришард, Гараев, Абдуллаев, Мадатов (Имамвердиев, 77), Назаров, Дадашов.

Мальта: Хогг, Аджиус, Камиллери, Церафа, Борг, Корбалан, Фенек, Мускат (Бриффа, 70), Эффионг (Греч, 82), Мбонг, Шембри (Фарруджа, 86).

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