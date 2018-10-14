Румыния сыграла вничью с Сербией в Лиге наций, Азербайджан разошелся миром с Мальтой
Завершились три матча группового этапа Лиги наций. Румыния разошлась миром с Сербией, Азербайджан сыграл вничью с Мальтой, Фарерские острова и Косово также не выявили победителя.
Румыния – Сербия - 0:0
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Тамаш, Тошка, Бэлуцэ, Максим (Ротарю, 71), Марин, Станчу, Маня, Дрэгуш (Неделчару, 45), Цукудян (Кешерю, 80).
Сербия: Райкович, Миленкович, Родич (Милетич, 77), Рукавина, Велькович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Максимович, Лукич, Тадич, Радонич, Митрович.
Удаление: Тамаш (44).
Фарерские острова – Косово - 1:1 (0:1)
Голы: Рашица, 9 - 0:1, Юнсен, 50 - 1:1
Фарерские острова: Нильсен, Наттестад, Грегерсен, Давидсен, Юнсен, Ханссон, Бальдвинссон, Эдмундссон (Ольсен, 68), Фаэре, Ольсен (Ватнсдаль, 83), Соренсен.
Косово: Уйкани, Даллку, Ррахмани, Алити, Воца (Халими, 54), Бериша, Шаля, Рашица (Мурики, 90), Войвода, Нухиу, Жегрова (Зенели, 74).
Азербайджан – Мальта - 1:1 (0:1)
Голы: Мускат, 37 - 0:1, Абдуллаев, 53 - 1:1
Азербайджан: Агаев, Мамедов (Халилзаде, 46), Пашаев, Медведев, Гусейнов, Ришард, Гараев, Абдуллаев, Мадатов (Имамвердиев, 77), Назаров, Дадашов.
Мальта: Хогг, Аджиус, Камиллери, Церафа, Борг, Корбалан, Фенек, Мускат (Бриффа, 70), Эффионг (Греч, 82), Мбонг, Шембри (Фарруджа, 86).
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|Группа 2
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
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|5
|4
|Мальта
|6
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|Группа 4
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