Румынский защитник Энаке близок к переходу в "Рубин"



Правый защитник "Стяуа" Габриэл Энаке покинет клуб и перейдет в "Рубин", сообщает журналист Эмануэль Рошу в своем твиттере.

По сведениям источника, владелец румынского клуба Джиджи Бекали выгнал игрока его из команды. Босс был разгневан игрой Энаке с матче чемпионата Румынии против бухарестского "Динамо" (2:2).

Таким образом Энаке станет свободным агентом и достанется "Рубину" бесплатно.

В этом сезоне 27-летний Энаке провел за "Стяуа" 23 матча.

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