Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи

Румынский журналист Эмануэл Рошу подтвердил, что "Спартак" сделал предложение "Вииторулу" по Янису Хаджи.

"Ранее СМИ утверждали, что "Спартак" предложил за Хаджи 12 миллионов евро. Однако мои источники называют меньшую сумму - около 10 миллионов.

На Яниса очень большой спрос в Бельгии - "Стандард", "Андерлехт", "Генк". Также было слышно об интересе "Хоффенхайма". Ему есть из чего выбирать", - заявил Рошу.

В минувшем сезоне 20-летний румын провел 35 игр, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

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