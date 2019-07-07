Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи

Теги спартак москваск фк вииторул констанцаянис хаджи

Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи

Румынский журналист Эмануэл Рошу подтвердил, что "Спартак" сделал предложение "Вииторулу" по Янису Хаджи.

"Ранее СМИ утверждали, что "Спартак" предложил за Хаджи 12 миллионов евро. Однако мои источники называют меньшую сумму - около 10 миллионов.

На Яниса очень большой спрос в Бельгии - "Стандард", "Андерлехт", "Генк". Также было слышно об интересе "Хоффенхайма". Ему есть из чего выбирать", - заявил Рошу.

В минувшем сезоне 20-летний румын провел 35 игр, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

Читайте также: Официально: Боккетти покинул "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины

Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов