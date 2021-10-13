Руни анонсировал фильм о самом себе

Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни анонсировал выход фильма о себе, его семье и проблемах с психическим здоровьем. Документальный фильм выйдет в 2022 году.

"Я старался быть честным и затронуть все темы, которые были важны в жизни. Иначе все это было бы не настоящим. Я открылся перед всеми и рассказал правду о себе и моей семье. Хочу, чтобы люди лучше понимали меня как личность. В карьере каждого спортсмена бывают тяжелые моменты. Я рассказал о периодах, когда падал духом и не хотел никого видеть", - приводит слова Руни The Guardian.

35-летний Руни в настоящее время работает главным тренером "Дерби Каунти". В бытность футболистом он выступал за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", вновь "Эвертон", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти". За сборную Англии сыграл 120 матчей и забил 53 гола.

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