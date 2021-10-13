Руни анонсировал фильм о самом себе
Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни анонсировал выход фильма о себе, его семье и проблемах с психическим здоровьем. Документальный фильм выйдет в 2022 году.
"Я старался быть честным и затронуть все темы, которые были важны в жизни. Иначе все это было бы не настоящим. Я открылся перед всеми и рассказал правду о себе и моей семье. Хочу, чтобы люди лучше понимали меня как личность. В карьере каждого спортсмена бывают тяжелые моменты. Я рассказал о периодах, когда падал духом и не хотел никого видеть", - приводит слова Руни The Guardian.
35-летний Руни в настоящее время работает главным тренером "Дерби Каунти". В бытность футболистом он выступал за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", вновь "Эвертон", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти". За сборную Англии сыграл 120 матчей и забил 53 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18