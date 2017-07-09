Руни будет играть за "Эвертон" под 10-м номером

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Руни будет играть за "Эвертон" под 10-м номером

Нападающий Уэйн Руни получил в "Эвертоне" десятый номер, сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, что форвард сегодня перешел в стан "ирисок" из "Манчестер Юнайтед" в качестве частичной оплаты за Ромелу Лукаку.

31-летний Руни ранее уже играл за "Эвертон" с 2002 по 2004 годы, провел за клуб 77 матчей и забил 17 голов.

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