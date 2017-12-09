Руни будет работать на Sky Sports

Теги эвертонуэйн руни

Руни будет работать на Sky Sports

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни во время рождественского периода займет место футбольного эксперта.

Как сообщают английские СМИ, Руни появится на шоу "Monday Night Football", которое транслирует Sky Sports. Ожидается, что Руни присоединится к Гари Невиллу и Джейми Каррагеру.

Также стоит отметить, что Руни может стать экспертом во время Чемпионата Мира.

Читайте также: Топ-15 легендарных цитат от Моуринью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов