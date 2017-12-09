Руни будет работать на Sky Sports

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни во время рождественского периода займет место футбольного эксперта.

Как сообщают английские СМИ, Руни появится на шоу "Monday Night Football", которое транслирует Sky Sports. Ожидается, что Руни присоединится к Гари Невиллу и Джейми Каррагеру.

Также стоит отметить, что Руни может стать экспертом во время Чемпионата Мира.

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