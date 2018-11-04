Руни будет вызван в сборную Англии на матч против США

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни проведет прощальный матч за сборную Англии.

Как сообщает Mirror, Руни еще раз выведет "трех львов" в качестве капитана команды на игру с США, которая состоится 15 ноября. Напомним, что Руни завершил международную карьеру в 2016 году.

Всего Руни провел за сборную 119 матчей, в которых забил 53 гола.

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