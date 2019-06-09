Руни дал совет Сульшеру

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет нынешнему тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.

"Я считаю, что ему нужно создать команду. Если он подпишет несколько футболистов за 100 миллионов евро, это вряд ли поможет команде. Ему стоит посмотреть на пять-шесть молодых футболистов, которые в будущем могут стать лучшими и на них не надо тратить огромные деньги.

Допустим, вы смогли бы купить Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Лионеля Месси или Гарета Бэйла, но что из этого выйдет? Через пару лет они уже не будут показывать тот уровень футбола, который у них сейчас и те деньги, потраченные на их трансфер, можно списать", - приводит слова Руни ВВС.

Напомним, что Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года. В марте с ним был заключен полноценный контракт на три года.

В минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на шестом месте.

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