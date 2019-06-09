Руни дал совет Сульшеру
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет нынешнему тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.
"Я считаю, что ему нужно создать команду. Если он подпишет несколько футболистов за 100 миллионов евро, это вряд ли поможет команде. Ему стоит посмотреть на пять-шесть молодых футболистов, которые в будущем могут стать лучшими и на них не надо тратить огромные деньги.
Допустим, вы смогли бы купить Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Лионеля Месси или Гарета Бэйла, но что из этого выйдет? Через пару лет они уже не будут показывать тот уровень футбола, который у них сейчас и те деньги, потраченные на их трансфер, можно списать", - приводит слова Руни ВВС.
Напомним, что Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года. В марте с ним был заключен полноценный контракт на три года.
В минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на шестом месте.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбольная романтика: 6 команд, которые выигрывали национальные кубки, выступая в низшем дивизионе
-
"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play
-
Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"
-
"Атлетико" может обменять Гризманна на Кавани
-
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 2
Лента новостей
-
Стали известны детали перехода Плиева в "Динамо"
-
Тите включил Неймара в тройку лучших футболистов мира
-
"Реал" может отдать Луку Зидана в аренду
-
"Челси" не отпустил Эмерсона в "Ювентус"
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с арендой Бэйла
-
Экс-тренер "Динамо" Сабо сватает Цыганкова в топ-клуб
-
Футбольная романтика: 6 команд, которые выигрывали национальные кубки, выступая в низшем дивизионе
-
Руни дал совет Сульшеру
-
1
"Расписывайся везде": Дзюба удовлетворил просьбу фаната об автографе
-
Защитник "Ахмата" Плиев перешел в "Динамо"
-
"Атлетико" может купить защитника "Наполи" Хюсая
-
1
Роберто Карлос: "Реал" в сложный сезон выиграл столько же трофеев, как "Барселона"
-
"Реал" может представить Азара без номера
-
Лэмпард, скорее всего, возглавит "Челси"
-
ПСЖ намерен продлить контракт с Неймаром
-
2
"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play
-
"Байер" требует у "Челси" 90 миллионов евро за Бэйли
-
"Ювентус" готов заплатить 100 миллионов евро и отдать двух игроков за хавбека "Лацио"
-
2
Роберто Карлос: "Месси - великий. К сожалению, ему не повезло со сборной"
-
"Интер" хочет переманить Коларова у "Ромы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16