Руни дал совет Сульшеру

Теги манчестер юнайтедуэйн руниуле гуннар сульшер

Руни дал совет Сульшеру

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет нынешнему тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.

"Я считаю, что ему нужно создать команду. Если он подпишет несколько футболистов за 100 миллионов евро, это вряд ли поможет команде. Ему стоит посмотреть на пять-шесть молодых футболистов, которые в будущем могут стать лучшими и на них не надо тратить огромные деньги.

Допустим, вы смогли бы купить Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Лионеля Месси или Гарета Бэйла, но что из этого выйдет? Через пару лет они уже не будут показывать тот уровень футбола, который у них сейчас и те деньги, потраченные на их трансфер, можно списать", - приводит слова Руни ВВС.

Напомним, что Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года. В марте с ним был заключен полноценный контракт на три года.

В минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на шестом месте.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с арендой Бэйла

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с арендой Бэйла

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов