Руни: "Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля"

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Руни: "Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля"

Экс-игрок "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что думает о чемпионской гонке АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Independent.

"Хочу, чтобы "Сити" обошел "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство. Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля". Это кошмар", - сказал Руни.

На данный момент, "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице. "Сити" отстает на два балла.

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3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
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