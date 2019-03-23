Руни: "Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля"

Экс-игрок "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что думает о чемпионской гонке АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Independent.

"Хочу, чтобы "Сити" обошел "Ливерпуль" в борьбе за чемпионство. Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля". Это кошмар", - сказал Руни.

На данный момент, "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице. "Сити" отстает на два балла.

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