Руни договорился с клубом МЛС

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Руни договорился с клубом МЛС

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни согласовал контракт с "Ди Си Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 32-летний англичанин заключит с американским клубом двухлетний контракт с зарплатой 4,35 миллионов евро в год.

Ожидается, что о переходе Руни "Ди Си Юнайтед" объявит в ближайший понедельник.

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