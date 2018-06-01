Руни договорился с клубом МЛС

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни согласовал контракт с "Ди Си Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 32-летний англичанин заключит с американским клубом двухлетний контракт с зарплатой 4,35 миллионов евро в год.

Ожидается, что о переходе Руни "Ди Си Юнайтед" объявит в ближайший понедельник.

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