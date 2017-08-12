Руни достиг отметки в 300 результативных действий в АПЛ

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Руни достиг отметки в 300 результативных действий в АПЛ

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни поразил ворота "Сток Сити" в матче первого тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, 31-летний футболист достиг отметки в 300 результативных действий в рамках АПЛ, информирует Opta. В активе Руни 199 забитых голов и 101 ассист.

Стоит отметить, что рекордсменом по этому показателю является Алан Ширер, у которого 324 результативных действия в матчах Премьер-лиги.  

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