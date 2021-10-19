Руни готов возглавить "Ньюкасл"

Фото инстаграм Уэйна Руни

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни выразил желание стать главным тренером "Ньюкасла", сообщает ChronicleLive.

По информации источника, 35-летний специалист готов возглавить "сорок" на краткосрочной основе, если Стива Брюса уволят в ближайшее время.

"Дерби Каунти" идёт на последнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа. С клуба снимали очки в этом сезоне из-за финансовых нарушений.

"Ньюкасл" занимает 19-ю строчку в АПЛ по итогам 8 туров, набрав всего 3 очка в чемпионате.

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