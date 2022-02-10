Руни хочет возглавит "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон"

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Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", поделился мнением о возможности возглавить один из своих бывших клубов.

"Конечно, я бы так и сделал. Сейчас я сфокусирован на "Дерби Каунти" и нашей цели остаться в Чемпионшипе, но "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" – два клуба, которые мне очень близки.

Надеюсь, что в будущем я смогу тренировать одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня", – сказал Руни.

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