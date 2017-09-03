Руни: "Хотел бы стать тренером"

Форвард английского "Эвертона" Уэйн Руни уже начал задумываться о тренерской карьере.

"Я хотел бы получить тренерскую лецензию. Мне всегда нравилось смотреть на матчи с тактической стороны, а также разговаривать с тренерами", - приводит слова 31-летнего нападающего "ирисок" ActuFoot.

Напомним, Руни раскритиковал Капелло. | soccernews.ru