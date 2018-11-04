Руни: "Игра за сборную Англии - величайшее достижение в моей карьере"

По сообщению The Sun, нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни вернется в сборную Англии, чтобы принять участие в товарищеском матче с США.

Для футболиста этот матч станет последнем в сборной. Игра пройдёт 15 ноября в поддержку благотворительного фонда Руни.

"Я польщён и рад возможности снова быть в сборной Англии на "Уэмбли". Хотел бы сказать спасибо главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту и FA за приглашение и помощь моего благотворительному фонду.

Игра за сборную Англии - величайшее достижение в моей карьере. Так что победить в моём 120-м и последнем матче за сборную было бы особенным моментом. Логично, что соперником будет сборная США. Надеюсь, что болельщики обеих сборных насладятся игрой", - прокомментировал Руни.

За сборную Руни провел 119 матчей и забил 53 мяча.

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