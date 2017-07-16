Руни: "Лукаку должен обладать достаточной силой, чтобы не спасовать"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни поделился мнением о переходе форварда Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед".

"Выступление за "МЮ" - это проверка характера. Чтобы принять этот вызов, нужно быть сильным психологически. "МЮ" - клуб, от которого требуют успеха. Ромелу должен обладать достаточной силой, чтобы не спасовать.

Если ему это удастся, то, учитывая его мастерство, Лукаку ждет успех. Будет волноваться - осложнит себе жизнь" - приводит слова Руни Daily Mail.

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