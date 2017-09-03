Руни: "Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил игровые качества новичка манкунианцев Ромелу Лукаку.
"Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед". Он силен физически, быстр и отличный бомбардир. Уверен, что он усилит команду", - приводит слова Руни talkSPORT.
Напомним, что 24-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" этим летом за 85 миллионов евро и успел забить 4 мяча в 4 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0