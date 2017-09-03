Руни: "Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил игровые качества новичка манкунианцев Ромелу Лукаку.

"Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед". Он силен физически, быстр и отличный бомбардир. Уверен, что он усилит команду", - приводит слова Руни talkSPORT.

Напомним, что 24-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" этим летом за 85 миллионов евро и успел забить 4 мяча в 4 матчах.

Не пропустите: Руни: "Хотел бы стать тренером". | http://soccernews.ru