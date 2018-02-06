Руни: "Манчестер Сити" Гвардиолы может выйти на уровень его "Барселоны"

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Руни: "Манчестер Сити" Гвардиолы может выйти на уровень его "Барселоны"Форвард "Эвертона" Уэйн Руни оценил работу главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в его нынешнем клубе.

"Приятно наблюдать за ними, их движением, уверенной работой с мячом, их вратарем. Время от времени они демонстрируют почти идеальный футбол. Я думаю, что Гвардиола кладет основы подражания своей команде в "Барселоне", и можно увидеть, что они, безусловно, находятся на пути к этому", - цитирует 32-летнего нападающего goal.com.

Напомним, на "перестройку" защитной линии "Манчестер Сити" Гвардиола потратил почти 250 миллионов евро. | soccernews.ru

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