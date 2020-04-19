Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"

Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.



"Когда мы начинали играть с Роналду, он был не так сосредоточен на голах. Было видно, что он хочет стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался и это принесло результаты. Возможно, они с Месси два лучших футболиста в истории.



Однако, несмотря на дружбу с Роналду, я бы выбрал Мессии. У него есть невероятное самообладание. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко.

Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт", - цитирует Руни The Times.

Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.

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