Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"
Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Когда мы начинали играть с Роналду, он был не так сосредоточен на голах. Было видно, что он хочет стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался и это принесло результаты. Возможно, они с Месси два лучших футболиста в истории.
Однако, несмотря на дружбу с Роналду, я бы выбрал Мессии. У него есть невероятное самообладание. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко.
Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт", - цитирует Руни The Times.
Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14