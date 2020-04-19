Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"

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Руни: "Месси будет пытать тебя на поле, прежде чем убить"

Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни высказался по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Когда мы начинали играть с Роналду, он был не так сосредоточен на голах. Было видно, что он хочет стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался и это принесло результаты. Возможно, они с Месси два лучших футболиста в истории.

Однако, несмотря на дружбу с Роналду, я бы выбрал Мессии. У него есть невероятное самообладание. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко.

Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт", - цитирует Руни The Times.

Напомним, что Месси шесть раз в карьере выигрывал "Золотой мяч", у Роналду пока на одну награду меньше.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 24 мяча и сделал 16 ассистов в 31 матче. 35-летний португалец отличился 25 голами и 4 результативными передачами в 32 играх.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если быть точнее ... аргентинская шавка пытает только свой клуб...своим присутствием в заявке и контрактом на 400 млн за 4 года...инопланетный ублюдок и урод..."Месси Велик"...хе-хе...

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Уважаемый пользователь "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович предлагает лишить Картон Пеналду зарплаты будет верным шагом на пути избавления клуба от этого балласта. Картонное наманикюренное и напомаженное недоразумение должен еще сам приплачивать за то, что его терпят в таком великом клубе. А деньги нужно раздать фанатам Старой Сеньоры, которые вынуждены смотреть на его жалкую низкокачественную игру, от которой идет кровь из глаз - ни мяч принять нормально не может, ни ускорится, ни пробить. Бесполезное, старое португальское гнилое заднеприводное полено, которое способно только часами смотреть на себя в зеркало , пора отправить в Турцию или Китай.. Forza Juve!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Правильнее было бы написать так : "Дмитрий Владимирович предлагает лишить Картон Пеналду зарплаты И ЭТО будет верным шагом на пути избавления"

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