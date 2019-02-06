Руни: "Мне до сих пор по силам играть в АПЛ"

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Руни: "Мне до сих пор по силам играть в АПЛ"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни выразил уверенность, что ему до сих пор по силам играть в английской Премьер-лиге.

"Я всегда был уверенным человеком, поэтому всегда предъявляю к себе высокие требования. Мне до сих пор по силам играть в АПЛ. Я уверен в этом. Я перебрался в МЛС, ожидая от себя хорошей игры, но, думаю, для многих это стало сюрпризом. Я же в себе никогда не сомневался", - цитирует 33-летнего англичанина Sky Sports.

Напомним, что ранее Руни выступал за "Эвертон" (2002-2004; 2017-2018) и "Манчестер Юнайтед" (2004-2017).

За "Ди Си Юнайтед" форвард сыграл 21 матч, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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