Руни: "Мое решение об уходе из сборной Англии окончательное"

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Руни: "Мое решение об уходе из сборной Англии окончательное"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни не собирается менять свое решение об уходе из сборной Англии.

"Я уже не изменю свое решение на этот счет. Не один раз видел, как футболисты, объявившие о завершении международной карьеры, возвращались в сборную своей страны и выступали за нее на различных турнирах. Не считаю, что это правильно.

Те ребята, которые сейчас борются за выход на Чемпионат Мира в России, достойны того, чтобы выступить на турнире. Так что мое решение об уходе из сборной Англии окончательно" - приводит слова Руни talkSPORT.

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