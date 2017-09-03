Руни: "Мое решение об уходе из сборной Англии окончательное"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни не собирается менять свое решение об уходе из сборной Англии.
"Я уже не изменю свое решение на этот счет. Не один раз видел, как футболисты, объявившие о завершении международной карьеры, возвращались в сборную своей страны и выступали за нее на различных турнирах. Не считаю, что это правильно.
Те ребята, которые сейчас борются за выход на Чемпионат Мира в России, достойны того, чтобы выступить на турнире. Так что мое решение об уходе из сборной Англии окончательно" - приводит слова Руни talkSPORT.
Читайте также: "Эвертон" может продать Руни в случае еще одного нарушения режима. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси добивается отставки Бартомеу
-
"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Райола назвал лучшего итальянского нападающего
-
"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом
-
"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро
-
"Рома" продлит контракт с Маноласом
-
Мейрелеш может перейти в "Кальяри"
-
Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста
-
Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди
-
Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"
-
Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"
-
Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"
-
Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"
-
Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"
-
Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"
-
Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"
-
Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"
-
Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0