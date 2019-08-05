Руни может перебраться в Чемпионшип в роли играющего тренера

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни близок к возвращению в Англию.

По сведениям The Telegraph, 33-летний футболист ведет переговоры с "Дерби Каунти". В случае перехода, Руни станет играющим тренером. Отметим, что "Дерби" выступает в Чемпионшипе.

Соглашение Руни с клубом действует до лета декабря 2021 года. Англичанин известен по своим выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

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