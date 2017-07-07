Руни может перейти в "Эвертон" бесплатно

"Манчестер Юнайтед" отпустит своего капитана Уэйна Руни в "Эвертон" без уплаты трансферной компенсации.

Как сообщает Daily Mail, "ириски" готовы предложить контракт форварду на сумму около 9 миллионов евро в год

Кроме того, переход 31-летнего игрока не будет считаться как часть сделки по переходу форварда Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Руни играл за "Эвертон" с 1995 по 2004 годы.

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