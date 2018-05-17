Руни может продолжить выступать за "Эвертон"

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Руни может продолжить выступать за "Эвертон"

Форвард Уэйн Руни может остаться в "Эвертоне".

Как сообщает Sky Sports, игрок может остаться в клубе, так как "ирисок" покинул наставник Сэм Эллардайс.

Ранее сообщалось, что Руни близок к переезду в МЛС.

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