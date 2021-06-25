Руни может уйти из "Дерби Каунти"

Фото инстаграм Уэйна Руни

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни рассматривает вариант с уходом с занимаемого поста.

По информации Daily Mail, 35-летний специалист собирается покинуть клуб, если против него введут санкции за нарушение правил финансовой отчётности.

"Баранам" грозит понижение в классе и вылет из Чемпионшипа в Лигу 1. Наставник не хочет работать на столь низком уровне.

Руни возглавляет "Дерби" с ноября 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла итоговое 21-е место во втором по силе английском дивизионе.

Не пропустите: Фавр не возглавит "Кристал Пэлас": названа причина. | http://soccernews.ru