Руни: "Мы думали, что сможем довести матч до победы, я немного разочарован"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни дал комментарии после матча второго тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Я расстроен. Мы думали, что сможем довести матч до победы и, возможно, забить ещё, но нужно отдать должное "Манчестер Сити" - они перестроились и доставили нам проблемы. Перед матчем думал, что очко будет хорошим результатом, но сейчас я немного разочарован. Впрочем, через неделю будем воспринимать эту ничью как положительный результат" - цитирует Руни BBC.

Напомним, что 31-летний форвард забил в этом матче единственный гол "ирисок", который стал для него 200-м в АПЛ. | http://soccernews.ru