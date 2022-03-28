Руни: "Надеюсь, Рэшфорд вытащит голову из задницы и побьет мой рекорд"

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордуэйн руни

Руни: "Надеюсь, Рэшфорд вытащит голову из задницы и побьет мой рекорд" Фото соцсети Маркуса Рэшфорда

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что Маркус Рэшфорд побьет его рекорд по голам за клуб.

Руни в составе "МЮ" забил 253 гола. На счету Рэшфорда 93 гола.

"Установить такой рекорд и стать лучшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" - это просто грандиозно. Однако я надеюсь, что рекорд побьют. Я надеюсь, что Маркус Рэшфорд вытащит свою голову из задницы и побьет этот рекорд. Он свой пацан из Манчестера", - приводит слова Руни The Sun.

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